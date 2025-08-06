RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Может ли РФ провести высадку десанта в Херсонской области: что говорят в ВСУ

Фото: враг проводит по 2-3 штурма, но это больше похоже на диверсионные действия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне продолжают попытки высадки на островной части в Херсонской области, однако речи о подготовке плацдарма для высадки десанта нет

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ну, чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, надо знать, куда он может высадиться. А сейчас вся островная зона под контролем Сил обороны Украины", - отметил он.

Волошин подтвердил, что враг действительно не оставляет попыток высадиться по всей островной зоне. В частности, проводит по 2-3 штурмовые действия. Однако это больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия.

"Ну, говорить о каких-то активных таких форсирующих действиях пока нельзя, потому что один-два человека - это такие штурмовые группы - не знаю, что они там будут штурмовать. Они пытаются высадиться на один из островов, там на нем закрепиться. Им сбрасывают туда с дронов обеспечение - боеприпасы, продовольствие, воду, - и они сидят там на этих островах день-два, пока их не уничтожают Силы обороны Украины", - сообщил спикер.

Он подчеркнул, что говорить о захвате каких-то плацдармов пока рано, поскольку враг не совершает таких действий.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсонскую область, в связи с чем часто появляются новости о повреждениях, разрушениях и пострадавших.

В связи с этим, 24 июля был расширен перечень населенных пунктов, которые подлежат обязательной эвакуации. В сообщили в ОВА, в эти зоны запрещен въезд семей с детьми.

"Это опасные районы, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами и дроновыми атаками", - пояснили в ОВА.

Ознакомиться с расширенным списком - можно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине