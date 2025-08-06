Может ли РФ провести высадку десанта в Херсонской области: что говорят в ВСУ

Россияне продолжают попытки высадки на островной части в Херсонской области, однако речи о подготовке плацдарма для высадки десанта нет
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Ну, чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, надо знать, куда он может высадиться. А сейчас вся островная зона под контролем Сил обороны Украины", - отметил он.
Волошин подтвердил, что враг действительно не оставляет попыток высадиться по всей островной зоне. В частности, проводит по 2-3 штурмовые действия. Однако это больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия.
"Ну, говорить о каких-то активных таких форсирующих действиях пока нельзя, потому что один-два человека - это такие штурмовые группы - не знаю, что они там будут штурмовать. Они пытаются высадиться на один из островов, там на нем закрепиться. Им сбрасывают туда с дронов обеспечение - боеприпасы, продовольствие, воду, - и они сидят там на этих островах день-два, пока их не уничтожают Силы обороны Украины", - сообщил спикер.
Он подчеркнул, что говорить о захвате каких-то плацдармов пока рано, поскольку враг не совершает таких действий.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсонскую область, в связи с чем часто появляются новости о повреждениях, разрушениях и пострадавших.
В связи с этим, 24 июля был расширен перечень населенных пунктов, которые подлежат обязательной эвакуации. В сообщили в ОВА, в эти зоны запрещен въезд семей с детьми.
"Это опасные районы, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами и дроновыми атаками", - пояснили в ОВА.
Ознакомиться с расширенным списком - можно в материале РБК-Украина.