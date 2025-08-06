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Чи може РФ провести висадку десанту в Херсонській області: що говорять у ЗСУ

Середа 06 серпня 2025 07:30
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Чи може РФ провести висадку десанту в Херсонській області: що говорять у ЗСУ Фото: ворог проводить по 2-3 штурми, але це більше схоже на диверсійні дії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни продовжують спроби висадки на острівній частині в Херсонській області, проте мови про підготовку плацдарму для висадки десанту нема

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ну, щоб готувати плацдарм для висадки десанту, треба знати, куди він може висадитись. А наразі вся острівна зона під контролем Сил оборони України", - зазначив він.

Волошин підтвердив, що ворог дійсно не залишає спроб висадитись по всій острівній зоні. Зокрема, проводить по 2-3 штурмові дії. Однак це більше схоже на диверсійно-розвідувальні та диверсійно-пошукові дії.

"Ну, говорити про якісь активні такі форсувальні дії наразі не можна, тому що один-два чоловіки - це такі штурмові групи - не знаю, що вони там будуть штурмувати. Вони намагаються висадитись на один з островів, там на ньому закріпитись. Їм скидають туди з дронів забезпечення - боєприпаси, продовольство, воду, - і вони сидять там на цих островах день-два, поки їх не знищують Сили оборони України", - поінформував речник.

Він підкреслив, що говорили про захоплення якихось плацдармів поки зарано, оскільки ворог не вчиняє таких дій.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Херсонську область, у зв'язку з чим часто з'являються новини про пошкодження, руйнування та постраждалих.

У зв'язку з цим, 24 липня було розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. Як повідомили в ОВА, в ці зони заборонено в'їзд сім'ям з дітьми.

"Це небезпечні райони, які постійно перебувають під ворожими обстрілами і дроновими атаками", - пояснили в ОВА.

Ознайомитися з розширеним списком - можна в матеріалі РБК-Україна.

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