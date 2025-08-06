Может ли РФ провести высадку десанта в Херсонской области: что говорят в ВСУ

Россияне продолжают попытки высадки на островной части в Херсонской области, однако речи о подготовке плацдарма для высадки десанта нет

"Ну, чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, надо знать, куда он может высадиться. А сейчас вся островная зона под контролем Сил обороны Украины", - отметил он.

Волошин подтвердил, что враг действительно не оставляет попыток высадиться по всей островной зоне. В частности, проводит по 2-3 штурмовые действия. Однако это больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия.

"Ну, говорить о каких-то активных таких форсирующих действиях пока нельзя, потому что один-два человека - это такие штурмовые группы - не знаю, что они там будут штурмовать. Они пытаются высадиться на один из островов, там на нем закрепиться. Им сбрасывают туда с дронов обеспечение - боеприпасы, продовольствие, воду, - и они сидят там на этих островах день-два, пока их не уничтожают Силы обороны Украины", - сообщил спикер.

Он подчеркнул, что говорить о захвате каких-то плацдармов пока рано, поскольку враг не совершает таких действий.