Чи може РФ провести масштабну операцію у Херсонській області: оцінка військового

Для росіян наразі не доцільно форсувати річку Дніпро. Тому заяви про наступ у Херсонській області - це просто нагнітання.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Тимочко зауважив, що росіяни наразі навіть не можуть просунутись біля Покровська, чи повністю зайняти Курахове.

"Якщо ми розглядаємо Времіївський, Курахівський, Покровський напрямок, то там зараз росіяни задіяли 150 тисяч свого війська. Це на сухопутній території. Це з урахуванням того, що там набагато ближча з Росії логістична мережа, коли вони там мають контроль за сухопутною материковою територією України," - розповів Тимочко.

Він вважає, що зовсім інша ситуація у Херсонській області. Адже навіть при кращому забезпеченні росіяни були вимушені тікати з Херсону.

"Я думаю, що там йде певне інформаційне нагнітання з, можливо, плановою якоюсь такою відволікаючою манерою. І це швидше буде супроводжуватися якоюсь потужною інформаційною кампанією", - заявив він.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

Зокрема, речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що окупанти вже намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, але не доплили навіть до середини.