Чи може Путін застосувати ядерну зброю: відповідь експерта

Президент Росії Володимир Путін готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України, але є низка факторів, які його стримують.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав полковник запасу ЗСУ та військовий аналітик Сергій Грабський.
"Звісно, готовий (застосувати ядерну зброю - ред.). І плани на застосування в нього є. Але, крім бажання, ще треба зважати на можливість та стримуючі фактори. Можливості є, але вони технічно обмежені. А стримуючі фактори – це і світовий вплив, і моніторинг тощо", - пояснив експерт.
Як приклад, Грабський нагадав про ситуацію з місією МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Росіяни блокували допуск міжнародних інспекторів до станції, але після того, як з'явилася інформація про втрату зв'язку з датчиками контролю радіації, місію швидко погодили.
"Тому в нього (Путіна - ред.) є бажання, є плани застосування ядерної зброї, але вірогідність її практичного застосування залишається дуже малою, хоча вона є", - зазначив він.
Крім того, росіяни можуть зіткнутися з певними проблемами. За словами Грабського, для ядерного удару потрібно провести цілий комплекс заходів, які, по-перше, складно приховати від інших.
"По-друге, для цього треба мати необхідну кількість і якість фахівців. Плюс, ці заряди продукував Радянський союз, вони є трохи застарілі. Тому використання кожного заряду за таких умов потребує дуже ретельної підготовки та залучення великої кількості фахівців, сил та засобів. І з цим може бути проблема", - резюмував експерт.
Нагадаємо, цього тижня Путін пригрозив застосувати ядерну зброю для "захисту Росії", наголосивши, що "це не блеф".
Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс жорстко відреагує на застосування ядерної зброї з боку РФ.
Також, за даними американських ЗМІ, адміністрація президента США приватно попередила Росію про наслідки ядерного удару.
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