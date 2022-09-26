Чи може Путін застосувати ядерну зброю: відповідь експерта

"Звісно, готовий (застосувати ядерну зброю - ред.). І плани на застосування в нього є. Але, крім бажання, ще треба зважати на можливість та стримуючі фактори. Можливості є, але вони технічно обмежені. А стримуючі фактори – це і світовий вплив, і моніторинг тощо", - пояснив експерт.

Як приклад, Грабський нагадав про ситуацію з місією МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Росіяни блокували допуск міжнародних інспекторів до станції, але після того, як з'явилася інформація про втрату зв'язку з датчиками контролю радіації, місію швидко погодили.

"Тому в нього (Путіна - ред.) є бажання, є плани застосування ядерної зброї, але вірогідність її практичного застосування залишається дуже малою, хоча вона є", - зазначив він.

Крім того, росіяни можуть зіткнутися з певними проблемами. За словами Грабського, для ядерного удару потрібно провести цілий комплекс заходів, які, по-перше, складно приховати від інших.

"По-друге, для цього треба мати необхідну кількість і якість фахівців. Плюс, ці заряди продукував Радянський союз, вони є трохи застарілі. Тому використання кожного заряду за таких умов потребує дуже ретельної підготовки та залучення великої кількості фахівців, сил та засобів. І з цим може бути проблема", - резюмував експерт.