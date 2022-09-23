США у приватному форматі попереджали Росію про наслідки ядерного удару, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Washington Post.

За даними ЗМІ, Вашингтон навмисно надсилав попередження у нечіткому форматі, тому Кремль переймається, як США можуть відреагувати на такий крок.

Видання зазначає, що до надсилання повідомлень причетний Державний департамент США. Проте невідомо, хто доставляв повідомлення та їх зміст. Також неясно, чи отримувала Москва попередження перед недавнім виступом Володимира Путіна 21 вересня, коли він в черговий раз пригрозив ядерною зброєю.

Американські експерти турбуються, що Росія може використати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яку називають "ядерною зброєю поля бою". Водночас поки не зафіксовано переміщення РФ такого озброєння.

Офіційні особи США зосередили зусилля цього тижня на Генасамблеї ООН, щоб не допустити використання Росією ядерної зброї. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен на засідання Радбезу ООН заявив, що ядерні погрози РФ мають бути припинені.