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США у приватному форматі попереджали Росію про наслідки ядерного удару, - WP

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Вашингтон, П'ятниця 23 вересня 2022 12:07
США у приватному форматі попереджали Росію про наслідки ядерного удару, - WP Фото: США протягом місяців попереджає РФ про наслідки ядерного удару (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США протягом останніх місяців попереджала Москву про наслідки ядерного удару. Повідомлення приходили у приватному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Washington Post.

За даними ЗМІ, Вашингтон навмисно надсилав попередження у нечіткому форматі, тому Кремль переймається, як США можуть відреагувати на такий крок.

Видання зазначає, що до надсилання повідомлень причетний Державний департамент США. Проте невідомо, хто доставляв повідомлення та їх зміст. Також неясно, чи отримувала Москва попередження перед недавнім виступом Володимира Путіна 21 вересня, коли він в черговий раз пригрозив ядерною зброєю.

Американські експерти турбуються, що Росія може використати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яку називають "ядерною зброєю поля бою". Водночас поки не зафіксовано переміщення РФ такого озброєння.

Офіційні особи США зосередили зусилля цього тижня на Генасамблеї ООН, щоб не допустити використання Росією ядерної зброї. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен на засідання Радбезу ООН заявив, що ядерні погрози РФ мають бути припинені.

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор Володимир Путін знову погрожував ядерним ударом Заходу.

На ядерний шантаж Путіна відповів Володимир Зеленський. Він заявив, що не дуже вірить у таку можливість.

Також ядерні погрози прокоментував президент США Джо Байден і назвав їх порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

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