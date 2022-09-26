RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ эксперта

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

Президент России Владимир Путин готов применить ядерное оружие в войне против Украины, но есть ряд сдерживающих его факторов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал полковник запаса ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский.

"Конечно, готов (применить ядерное оружие - ред.). И планы на применение у него есть. Но, кроме желания, еще нужно учитывать возможность и сдерживающие факторы. Возможности есть, но они технически ограничены. А сдерживающие факторы - это и мировое влияние, и мониторинг, и т.д.", - пояснил эксперт.

В качестве примера Грабский напомнил о ситуации с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россияне блокировали допуск международных инспекторов на станцию, но после того, как появилась информация о потере связи с датчиками контроля радиации, миссию быстро согласовали.

"Поэтому у него (Путина - ред.) есть желание, есть планы применения ядерного оружия, но вероятность его практического применения остается очень малой, хотя она есть", - отметил он.

Кроме того, россияне могут столкнуться с определенными проблемами. По словам Грабского, для ядерного удара нужно провести целый комплекс мер, которые, во-первых, сложно скрыть от других.

"Во-вторых, для этого нужно иметь необходимое количество и качество специалистов. Плюс, эти заряды продуцировал Советский союз, они немного устаревшие. Поэтому использование каждого заряда в таких условиях требует очень тщательной подготовки и привлечения большого количества специалистов, сил и средств. И с этим может быть проблема", – резюмировал эксперт.

Напомним, на этой неделе Путин пригрозил применить ядерное оружие для "защиты России", отметив, что "это не блеф".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс жестко отреагирует на применение ядерного оружия со стороны РФ.

Также, по данным американских СМИ, администрация президента США частно предупредила Россию о последствиях ядерного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружиеВойна России против Украины