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Чи може Японія поставити Україні ракети до Patriot за участю США: відповідь посла

Фото: надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Постачання ракет до Patriot з Японії в США не має жодного відношення до ситуації в Україні. Це пов'язано з безпекою в індо-тихоокеанському регіоні.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, пише РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".

"Я думаю, що мені треба пояснити, що саме ми зробили щодо постачання ракет Patriot з Японії до США. Чесно кажучи, це не має ніякого відношення до ситуації в УкраїніЦе більше повʼязано з нацбезпекою в індо-тихоокеанському регіоні, де розташовані Японія та Сполучені Штати і які відповідають за безпеку та стабільність", - сказав він.

За словами посла, на цьому фоні Японія вирішила змінити змінити  принципи та відповідні інструкції щодо передачі оборонного обладнання, товарів ліцензійованого виробництва, зокрема й ракет до Patriot назад до США, які і надали Токіо ці ліцензії.

"Тому якщо ви просите мене прокоментувати заяви преси, то так, час від часу я помічаю дискусії про те, чи повинна Японія надавати Україні військову техніку чи ні. Але, як я вам сказав, коли мова йде про урядові дискусії, це не на порядку денному", - констатував Кунінорі.

ППО Patriot у Японії

У квітні 2024 року Німеччина зголосилася знайти батареї Patriot для України в усьому світі. Тоді повідомлялося, що Японія має 24 батареї Patriot PAC-3. Але тоді журналісти зазначали, що Японія, як і інші країни Азії, які мають цю ППО (Тайвань та Південна Корея), "зараз не в тому стані, щоб роззброюватися".

Нагадаємо, що у грудні 2023 року РБК-Україна писало, що Японія розгляне можливість дозволу постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн. Зокрема, того ж місяця Токіо зняло заборону на експорт озброєнь і ракет для ППО Patriot до США.

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