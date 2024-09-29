Может ли Япония поставить Украине ракеты к Patriot с участием США: ответ посла

"Я думаю, что мне нужно объяснить, что именно мы сделали по поставкам ракет Patriot из Японии в США. Честно говоря, это не имеет никакого отношения к ситуации в Украине. Это больше связано с нацбезопасностью в индо-тихоокеанском регионе, где расположены Япония и Соединенные Штаты и которые отвечают за безопасность и стабильность", - сказал он.

По словам посла, на этом фоне Япония решила изменить принципы и соответствующие инструкции по передаче оборонного оборудования, товаров лицензированного производства, в том числе ракет к Patriot обратно в США, которые и предоставили Токио эти лицензии.

"Поэтому если вы просите меня прокомментировать заявления прессы, то да, время от времени я замечаю дискуссии о том, должна Япония предоставлять Украине военную технику или нет. Но, как я вам сказал, когда речь идет о правительственных дискуссиях, это не на повестке дня", - констатировал Кунинори.