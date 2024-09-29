Может ли Япония поставить Украине ракеты к Patriot с участием США: ответ посла

Поставка ракет к Patriot из Японии в США не имеет никакого отношения к ситуации в Украине. Это связано с безопасностью в индо-тихоокеанском регионе.
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина".
"Я думаю, что мне нужно объяснить, что именно мы сделали по поставкам ракет Patriot из Японии в США. Честно говоря, это не имеет никакого отношения к ситуации в Украине. Это больше связано с нацбезопасностью в индо-тихоокеанском регионе, где расположены Япония и Соединенные Штаты и которые отвечают за безопасность и стабильность", - сказал он.
По словам посла, на этом фоне Япония решила изменить принципы и соответствующие инструкции по передаче оборонного оборудования, товаров лицензированного производства, в том числе ракет к Patriot обратно в США, которые и предоставили Токио эти лицензии.
"Поэтому если вы просите меня прокомментировать заявления прессы, то да, время от времени я замечаю дискуссии о том, должна Япония предоставлять Украине военную технику или нет. Но, как я вам сказал, когда речь идет о правительственных дискуссиях, это не на повестке дня", - констатировал Кунинори.
В апреле 2024 года Германия вызвалась найти батареи Patriot для Украины по всему миру. Тогда сообщалось, что Япония имеет 24 батарей Patriot PAC-3. Но, тогда журналисты отмечали, что Япония, как и другие страны Азии, имеющие эту ПВО (Тайвань и Южная Корея), "сейчас не в том состоянии, чтобы разоружаться".
Напомним, что в декабре 2023 года РБК-Украина писало, что Япония рассмотрит возможность разрешения поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны. В частности, в том же месяце Токио сняло запрет на экспорт вооружений и ракет для ПВО Patriot в США.
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