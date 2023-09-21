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Чи може Польща заблокувати вступ України в ЄС: думка експерта

Фото: експерт відповів, чи може Польща заблокувати вступ України в ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Польща, ймовірно, захоче врегулювати з Києвом проблеми у питанні зерна, перш ніж схвалить членство України в Євросоюзі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив польський політичний аналітик Лукаш Адамський.

Він нагадав, що розширення Євросоюзу - це політичний процес, який потребує згоди всіх держав блоку.

"У ситуації, коли Польща - найбільший західний сусід України та аграрна країна - Україна буде змушена так чи інакше розмовляти з Польщею, на яких умовах інтегруватися так, щоб польський аграрний ринок не був знищений", - уточнив Адамський.

На його думку, такі переговори стануть складним процесом, але за доброї волі проблему можна буде врегулювати.

Що передувало

Нагадаємо, 15 вересня Польща продовжила заборону на імпорт зерна з України в односторонньому порядку, незважаючи на те, що Єврокомісія скасувала відповідні заходи.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що його країна не схвалить членство України в ЄС, якщо проблему із зерном не вирішать.

Більш детально про конфлікт між Польщею та Україною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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ПольщаВступ в ЄС