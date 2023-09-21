Может ли Польша заблокировать вступление Украины в ЕС: мнение эксперта

Польша, вероятно, захочет урегулировать с Киевом проблемы в вопросе зерна, прежде чем одобрит членство Украины в Евросоюзе.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский.
Он напомнил, что расширение Евросоюза - это политический процесс, который требует согласия всех государств блока.
"В ситуации, когда Польша - крупнейший западный сосед Украины и аграрная страна, - Украина будет вынуждена так или иначе разговаривать с Польшей, на каких условиях интегрироваться так, чтобы польский аграрный рынок не был уничтожен", - уточнил Адамский.
По его мнению, такие переговоры станут сложным процессом, но при доброй воле проблему можно будет урегулировать.
Напомним, 15 сентября Польша продлила запрет на импорт зерна из Украины в одностороннем порядке, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила соответствующие меры.
Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что его страна не одобрит членство Украины в ЕС, если проблему с зерном не решат.
Более детально о конфликте между Польшей и Украиной можете узнать в материале РБК-Украина.
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