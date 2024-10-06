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Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію з е-паспорт у "Дії": відповідь ПФУ

Фото: чи можна пенсіонерам ВПО пройти ідентифікацію з е-паспортом (nashreporter com)
Автор: Наталія Гурковська

Пенсіонери-переселенці мають час від часу проходити ідентифікацію. І для цього можна використовувати не тільки звичайний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцполітики.





Навіщо потрібна ідентифікація?

Пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Це потрібно для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.

Пройти ідентифікацію можна одним із таких способів: під час візиту до відділення АТ "Ощадбанк" або до Пенсійного фонду України (ПФУ). Також пройти ідентифікацію пенсіонери-переселенці в Україні можуть і онлайн.

Із собою треба мати паспорт громадянина України або закордонний (е-паспорт з "Дії"), пенсійне посвідчення, платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").

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