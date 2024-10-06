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Может ли пенсионер пройти идентификацию по е-паспорту в "Дії": ответ ПФУ

Фото: можно ли пенсионерам ВПЛ пройти идентификацию с е-паспортом (nashreporter com)
Автор: Наталия Гурковская

Пенсионеры-переселенцы должны время от времени проходить идентификацию. И для этого можно использовать не только обычный паспорт.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство соцполитики.

"Для того чтобы проверить, действительно ли выплату от государства получает именно то лицо, которому она назначена, получатели пенсии и социальных выплат периодически проходят физическую идентификацию", - говорится в сообщении.

Идентификацию можно пройти как офлайн, так и онлайн. При этом, как объясняют специалисты, при прохождении идентификации в сервисных центрах ПФУ в качестве документа, подтверждающего личность, можно использовать не бумажный паспорт, а е-паспорт из "Дії".

"Между ПФУ и Министерством цифровой трансформации действуют обмены электронными документами. Это означает, что сервисные центры ПФУ для подтверждения личности посетителя могут использовать е-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении "Дія", - говорят в ПФУ.

Зачем нужна идентификация?

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Это нужно для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они предназначены.

Пройти идентификацию можно одним из следующих способов: во время визита в отделение АО "Ощадбанк" или в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Также пройти идентификацию пенсионеры-переселенцы в Украине могут и онлайн.

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины или заграничный (е-паспорт из "Дії"), пенсионное удостоверение, платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").

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