Чи може отримати сім'я, яка орендує квартиру, субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Громадяни України, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлових субсидій. Для цього вони мають відповідати певним критеріям.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.
Для отримання субсидії потрібен договір оренди.
Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.
У Міністерстві соціальної політики нагадали, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації.
Раніше повідомлялося, що субсидію в Україні можна оформити онлайн в один клік.
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