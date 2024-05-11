Чи може отримати сім'я, яка орендує квартиру, субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації.