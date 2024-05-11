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Может ли получить семья, арендующая квартиру, субсидию: ответ Минсоцполитики

Коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Для этого они должны соответствовать определенным критериям.

Семьи, арендующие квартиры, имеют право на получение жилищных субсидий. Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их.

Для получения субсидии требуется договор аренды.

Однако в случае с внутренне перемещенными лицами жилищные субсидии могут быть перечислены без договора аренды. В этом случае необходимо подать онлайн или офлайн-заявление в Пенсионный фонд Украины.

В Министерстве социальной политики напомнили, что субсидии не могут быть назначены одновременно по фактическому месту проживания и по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что субсидию в Украине можно оформить онлайн в один клик.

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