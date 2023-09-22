У ЄС є політичний консенсус для початку переговорів щодо членства України, - Стефанішина

У Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці. Але нашій країні ще потрібно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Сьогодні є політичний консенсус щодо того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків", - розповіла Стефанишина.

За її словами, йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Україні також потрібно обговорити це питання окремо з кожною державою-членом, щоб "було зараховано голос кожної держави" під час розгляду початку переговорів про членство України.

"Це величезна робота. Заяви, засновані на джерелах у Єврокомісії, виходять із того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо переговори з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде однозначно", - уточнила чиновниця.

Вона нагадала, що цього тижня парламент та уряд ухвалили рішення, які "практично закривають виконання семи рекомендацій ЄК".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Єврокомісія готова рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС.

При цьому відомство може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки.

Якщо ЄК все ж таки ухвалить таке рішення, то для початку переговорів буде необхідне схвалення всіх лідерів ЄС.