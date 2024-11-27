Чи може НАТО превентивно вдарити по РФ і за якої умови: що каже експерт

Зазначимо, раніше голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер припустив удари по російській території у разі загрози нападу.

На думку Джерджа, ці слова є відповіддю на зміну російської ядерної доктрини. Про те, що Москва нібито залишає за собою право атакувати ядерною зброєю неядерні країни, якщо вони використовують конвенційну зброю країн НАТО (які мають ядерну зброю).

"Мені здається, Бауер таким чином сказав, що вони мають свою відповідь. Якщо Росія плануватиме атаки, а про це можна дізнатися заздалегідь завдяки супутниковій розвідці і так далі, то НАТО може діяти на випередження", - зазначив він.

Як вважає експерт, це розвиток концепції НАТО зі стримування. Спочатку була тактика не провокувати Москву і не посилювати свій східний фланг. У такому разі при нападі росіяни б максимум захопили країни Балтії і половину Польщі, війська НАТО зібралися б ближче до Заходу і тільки після підтримки США вибили б противника.

Після вторгнення в Україну концепція змінилася, зокрема, під тиском країн Балтії, які ні на день не хочуть бути під окупацією. Відповідно тепер Альянс посилює присутність на східному фланзі, щоб показати росіянам, щоб вони навіть не намагалися перейти кордон.

"А те, що сказав Бауер, це вже нова концепція НАТО. Вона полягає в тому, що якщо Росія збиратиметься наступати, формуватиме війська, розгортатиме ракети, а НАТО переконається, що не за горами день, коли Росія почне війну, то превентивно знищить ворожі цілі. Я не думаю, що фраза прозвучала просто так. Його заяви є офіційними. Тихий, скромний, але серйозний сигнал Росії", - додав експерт.

Він також наголосив, що зазвичай на публіку лідери НАТО виступають із політичними заявами, але блок має дуже потужний військовий інструмент. І завдання командування - готуватися до різних викликів та "мати 200 варіантів" на кожен випадок.

"З одного боку, є заклик до США завезти балістичні ракети середнього радіусу у відповідь на погрози з РФ. А з іншого, є інші сили та засоби, які НАТО може мати напоготові та у разі потреби застосувати силовий метод проти Росії", - сказав Джердж.

Що сказав топ-генерал НАТО Роб Бауер

На дискусії в European Policy Centre він заявив, що країнам НАТО необхідно більше інвестувати у ППО та далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії.

"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (мова про ракети", - ред.), які прилетять до нас. Але розумніше не тільки це робити, а й атакувати "стрілка", який знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив Бауер.