Может ли НАТО превентивно ударить по РФ и при каком условии: что говорит эксперт

Отметим, ранее глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр допустил удары по российской территории в случае угрозы нападения.

По мнению Джерджа, эти слова являются ответом на изменение российской ядерной доктрины. О том, что якобы Москва оставляет за собой право атаковать ядерным оружием неядерные страны, если они используют конвенционное оружие стран НАТО (обладающих ядерным оружием).

"Мне кажется, Бауэр таким образом, сказал, что у них есть свой ответ. Если Россия будет планировать атаки, а об этом можно узнать заранее благодаря спутниковой разведки и так далее, то НАТО может действовать на опережение", - отметил он.

Как считает эксперт, это развитие концепции НАТО по сдерживанию. Сначала была тактика не провоцировать Москву и не усиливать свой восточный фланг. В таком случае при нападении россияне максимум бы захватили страны Балтии и половину Польши, войска НАТО собрались бы ближе к Западу и только после поддержки США выбили бы противника.

После вторжения в Украину концепция поменялась, в частности, под давлением стран Балтии, которые ни дня не хотят быть под оккупацией. Соответственно, теперь Альянс усиливает присутствие на восточном фланге, чтобы показать россиянам, чтобы они даже не пытались перейти границу.

"А то, что сказал Бауэр, это уже новая концепция НАТО. Она заключается в том, что, если Россия будет собираться наступать, будет формировать войска, развертывать ракеты, а НАТО убедится, что не за горами день, когда Россия начнет войну, то превентивно уничтожит вражеские цели. Я не думаю, что фраза прозвучала просто так. Его заявления являются официальными. Тихий, скромный, но серьезный сигнал России", - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что обычно на публику лидеры НАТО выступают с политическими заявлениями, но блок имеет очень мощный военный инструмент. И задача командования - готовиться к различным вызовам и "иметь 200 вариантов" на каждый случай.

"С одной стороны, есть призыв в США завезти баллистические ракеты среднего радиуса в ответ на угрозы из РФ. А с другой, есть другие силы и средства, которые НАТО может иметь наготове и в случае необходимости применить силовой метод против России", - сказал Джердж.

Что сказал топ-генерал НАТО Роб Бауэр

На дискуссии в European Policy Centre он заявил, что странам НАТО необходимо больше инвестировать в ПВО и дальнобойные возможности на фоне угрозы со стороны России.

"Я имею в виду, что ранее идея заключалась в том, что мы - оборонительный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (речь о ракетах - ред.), которые прилетят к нам. Но разумнее не только это делать, но и атаковать "стрелка", который находится в России, если Россия нападет на нас", - объяснил Бауэр.