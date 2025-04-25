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Чи може конфлікт Індії та Пакистану перерости в ядерну війну: оцінка експерта

Ілюстративне фото: між Індією та Пакистаном стався конфлікт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Індія та Пакистан, між якими днями виник конфлікт, є ядерними державами. Але сторони, ймовірно, стримуватимуться від застосування такого озброєння.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська.

Експерт звернула увагу, що обидві країни на тлі конфлікту підтягнули своїх військових. Зокрема, Пакистан відправив у море військові кораблі. До сухопутного кордону перекинули солдатів.

"Очевидно, що таке пересування викликає серйозне занепокоєння, що будь-який випадковий постріл може перерости в серйозне зіткнення, особливо якщо є на це причина, якщо є запал, і особливо якщо військові з обох боків дивляться один на одного", - підкреслила Бутирська.
 

За її словами, у світі дивляться на такий конфлікт із побоюванням, чи не переросте він у війну. Поки що є два варіанти: відповідь Індії легшого характеру або більш серйозний військовий конфлікт.

Також експерт звернула увагу, що зараз порушується ядерна тема. У доктрині Індії не передбачено застосування ядерної зброї першими, але допускається відповідь на агресію. При цьому в ядерній доктрині Пакистану передбачається використання такого озброєння першими.

"З моєї точки зору, все-таки між країнами буде ввімкнено режим певного стримування і розуміння наслідків, який, я сподіваюся, не призведе до великого конфлікту, а принаймні закінчиться таким загостренням, яке потім вляжеться, і, якщо є можливість, сторони знову повернуться до того статусу-кво, якого вони дотримувалися", - вважає вона.

 

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, 22 квітня бойове угруповання "Кашмірський опір" напало на групу туристів. Було вбито 25 індійців і одного громадянина Непалу.

Індія вважає, що за таким терактом стояв Пакистан. Влада Пакистану такі звинувачення відкидає.

Детальніше про конфлікт - у матеріалі РБК-Україна.

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