Может ли конфликт Индии и Пакистана перерасти в ядерную войну: оценка эксперта

Эксперт обратила внимание, что обе страны на фоне конфликта подтянули своих военных. В частности, Пакистан отправил в море военные корабли. К сухопутной границе перебросили солдат.

"Очевидно, что такое передвижение вызывает серьезную обеспокоенность, что любой случайный выстрел может перерасти в серьезное столкновение, особенно если есть на это причина, если есть пыл, и особенно если военные по обе стороны смотрят друг на друга", - подчеркнула Бутырская.

По ее словам, в мире смотрят на такой конфликт с опасением, не перерастет ли он в войну. Пока что есть два варианта: ответ Индии более легкого характера или более серьезный военный конфликт.

Также эксперт обратила внимание, что сейчас поднимается ядерная тема. В доктрине Индии не предусмотрено применение ядерного оружия первыми, но допускается ответ на агрессию. При этом в ядерной доктрине Пакистана предусматривается использование такого вооружения первыми.

"С моей точки зрения, все-таки между странами будет включен режим определенного сдерживания и понимания последствий, который, я надеюсь, не приведет к большому конфликту, а по крайней мере закончится таким обострением, которое потом уляжется и по возможности стороны снова вернутся к тому статусу-кво, которого они придерживались", - считает она.