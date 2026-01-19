Чи може Київ повністю залишитися без тепла: експерт дав чітку відповідь

В останні тижні російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Києва кілька разів. Експерт відповів, чи може статися так, що столиця може повністю залишитись без теплопостачання.

За його словами, жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу, який зазнав Київ в ніч на 9 січня, та настільки швидко відновити теплопостачання. Комунальні служби спрацювали злагоджено та ефективно, що дозволило врятувати систему в цілому.

"По-перше, була підготовка. І "Київтеплоенерго" до такого сценарію готувалося. Інструктували відповідальних по будинках, робили тренування, що робити. І коли нам знищили найбільші джерела тепла, вони швидко злили воду, там, де його точно не буде. І почали підключати інші джерела, бо в Києві є 180 окремих котелень, розкиданих по місту. Одночасно відновлюючи те, що пошкоджено. Навіть відключали гарячу воду, знижували температуру теплоносія, щоб підключити якомога більше будинків до тих джерел, які працюють. Щоб в людей було хоча б не -5, а +10. І найголовніше - система опалення вціліла в цій ситуації. Чесно, я певен, що жодна країна Європи нічого такого зробити була б не здатна", - заявив Олександр Харченко.

Він зазначив, що київська влада, готуючись до обстрілів, встановила резервні генератори та забезпечила додатково 56 мегават, якби не це - ситуація була б набагато гіршою.

"Якщо насправді, Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Отак чесно, моя особиста оцінка. Себто кількість закупленого газопоршневого обладнання, і встановленого. 56 мегават вони встановили. І якби не ці 56 мегават, і якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь хто, ситуація була би кратно гіршою. Київ б’ють найбільше, це об’єктивно. В Києві зконцентрована найбільша кількість ударів. А самі ТЕЦ, на жаль захистити фізично нереально", - заявив експерт.

Експерт наголосив, що не бачить такого сценарію, що Київ повністю залишиться без опалення.

"Чи можливо таке, що Київ повністю залишиться без опалення? Ні, я не бачу такого сценарію, в принципі. Щонайменше 60-70% Києва завжди будуть мати опалення, навіть після найгірших атак. Да, можливо будуть елементи, коли в окремих районах будуть знову зливати воду, потім знов набирати. Це можливі операції", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.