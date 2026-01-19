Может ли Киев полностью остаться без тепла: эксперт дал четкий ответ

В последние недели российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Киева несколько раз. Эксперт ответил, может ли случится так, что столица может полностью остаться без теплоснабжения.

По его словам, ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела, понесенного Киевом в ночь на 9 января, и столь быстро возобновить теплоснабжение. Коммунальные службы сработали слаженно и эффективно, что позволило спасти систему в целом.

"Во-первых, была подготовка. И "Киевтеплоэнерго" к такому сценарию готовилось. Инструктировали ответственных по домам, делали тренировки, что делать. И когда нам уничтожили крупнейшие источники тепла, они быстро слили воду, там, где его точно не будет. И начали подключать другие источники, потому что в Киеве есть 180 отдельных котельных, разбросанных по городу. Одновременно восстанавливая то, что повреждено. Даже отключали горячую воду, снижали температуру теплоносителя, чтобы подключить как можно больше домов к тем источникам, которые работают. Чтобы у людей было хотя бы не -5, а +10. И самое главное - система отопления уцелела в этой ситуации. Честно, я уверен, что ни одна страна Европы ничего такого сделать была бы не способна", - заявил Александр Харченко.

Он отметил, что киевские власти, готовясь к обстрелам, установили резервные генераторы и обеспечили дополнительно 56 мегаватт, если бы не это - ситуация была бы гораздо хуже.

"Если на самом деле, Киев сделал больше, чем вся страна вместе. Так честно, моя личная оценка. То есть количество закупленного газопоршневого оборудования, и установленного. 56 мегаватт они установили. И если бы не эти 56 мегаватт, и если бы не резервные генераторы, которых Киев имел больше, чем кто-либо, ситуация была бы кратно хуже. Киев бьют больше всего, это объективно. В Киеве сконцентрировано наибольшее количество ударов. А сами ТЭЦ, к сожалению защитить физически нереально", - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что не видит такого сценария, что Киев полностью останется без отопления.

"Возможно ли такое, что Киев полностью останется без отопления? Нет, я не вижу такого сценария, в принципе. По меньшей мере 60-70% Киева всегда будут иметь отопление, даже после худших атак. Да, возможно будут элементы, когда в отдельных районах будут снова сливать воду, потом снова набирать. Это возможные операции", - отметил директор Центра исследований энергетики.