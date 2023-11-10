Чи може головування Угорщини в ЄС вплинути на вступ України: відповідь посла

Головування Угорщини в Європейському союзі, яке розпочнеться у липні 2024 року, не може вплинути на рішення блоку щодо євроінтеграції України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Суспільне " заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

"Головуюча країна сприяє досягненню згоди з конкретних питань у різних формаціях, радах, робочих групах. Тому не думаю, що будь-яке головування може вплинути на рішення щодо чогось у той чи інший бік. Це не та роль", - зазначила Матернова.

Вона уточнила, що Євросоюз - це структура, де певні сфери діють лише на основі консенсусу. Питання розширення є одним з них. І кожна країна може мати власний погляд.

"Тому важливо серйозно ставитись до занепокоєння, яке висловлює той чи інший член ЄС. З Угорщиною важливо мати тісний діалог, тому що розширення Євросоюзу залежить від одностайності", - додала дипломат.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

За його словами, членство України "може внести війну в ЄС, чого ніхто не хоче".

Також він зазначав, що Угорщина не підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Водночас, наша країна розраховує, що країни ЄС підтримають початок вступних переговорів вже 14 грудня, коли відбудеться саміт лідерів усіх країн-членів.