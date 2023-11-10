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Может ли председательство Венгрии в ЕС повлиять на вступление Украины: ответ посла

Киев, Пятница 10 ноября 2023 18:28
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Может ли председательство Венгрии в ЕС повлиять на вступление Украины: ответ посла Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Председательство Венгрии в Европейском союзе, которое начнется в июле 2024 года, не может повлиять на решения блока насчет евроинтеграции Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

"Председательствующая страна способствует достижению согласия по конкретным вопросам в различных формациях, советах, рабочих группах. Поэтому не думаю, что любое председательство может повлиять на решение по поводу чего-то в ту или иную сторону. Это не та роль", - отметила Матернова.

Она уточнила, что Евросоюз - это структура, где определенные сферы действуют только на основе консенсуса. Вопрос расширения является одной из них. И каждая страна может иметь собственную точку зрения.

"Поэтому важно серьезно относиться к беспокойству, которое выражает тот или иной член ЕС. С Венгрией важно иметь тесный диалог, потому что расширение Евросоюза зависит от единодушия", - добавила дипломат.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

По его словам, членство Украины "может привнести войну в ЕС, чего никто не хочет".

Также он отмечал, что Венгрия не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время наша страна рассчитывает, что страны ЕС поддержат начало вступительных переговоров уже 14 декабря, когда пройдет саммит лидеров всех стран-членов.

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