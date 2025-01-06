Чи може гаряча фаза війни в Україні припинитися у 2025 році: оцінка політолога

"Я не вірю, що це (припинення гарячої фази війни, - ред.) відбудеться швидко. Я можу сказати так - є певна ймовірність, що гаряча фаза війни може припинитися у 2025 році, але мені здається, що якщо це і станеться - за найкращих розкладів це перша половина весна-літо, а з більшою ймовірністю навіть десь до осені", - вважає Рейтерович.

Він звернув увагу, що припинення гарячої фази війни - тривалий процес. І він може пройти швидко тільки за умови, що одна зі сторін піде на великі поступки.

"І я не можу собі уявити, що це, наприклад, буде Україна", - додав політолог.