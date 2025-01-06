Чи може гаряча фаза війни в Україні припинитися у 2025 році: оцінка політолога
Припинення гарячої фази війни Росії проти України у 2025 році можливе. Процес буде тривалим.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
"Я не вірю, що це (припинення гарячої фази війни, - ред.) відбудеться швидко. Я можу сказати так - є певна ймовірність, що гаряча фаза війни може припинитися у 2025 році, але мені здається, що якщо це і станеться - за найкращих розкладів це перша половина весна-літо, а з більшою ймовірністю навіть десь до осені", - вважає Рейтерович.
Він звернув увагу, що припинення гарячої фази війни - тривалий процес. І він може пройти швидко тільки за умови, що одна зі сторін піде на великі поступки.
"І я не можу собі уявити, що це, наприклад, буде Україна", - додав політолог.
Гаряча фаза війни
Нагадаємо, ще торік влітку президент України Володимир Зеленський допускав, що гаряча фаза війни з Росією може завершитися до кінця року. Він уточнював, що це було б можливо, якщо союзники об'єднаються навколо ініціативи проведення саміту миру.
Водночас член команди президента США Джо Байдена і радник із питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер припускав, що після завершення бойових дій в Україні можливий її вступ до НАТО.
Він уточнив, що це буде найсильніша гарантія безпеки для України.
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