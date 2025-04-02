Чи може Європа замінити Україні допомогу від США: відповідь голови МЗС Литви

"Є критичні постачання, замінників яким ми не маємо, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати з США", - каже він.

Інша річ, за словами міністра, що треба більше співпрацювати між ЄС та Україною як майбутнім членом ЄС в оборонній промисловості, зокрема, Литва вже інвестує в оборонну промисловість України.

"І ми шукаємо проекти співпраці та співробітництва між нашими компаніями. І я вірю, що ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета", - додав Будріс.