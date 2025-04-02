Чи може Європа замінити Україні допомогу від США: відповідь голови МЗС Литви

Навряд чи Європа зможе повністю замінити Україні допомогу від США. Оскільки є критичні постачання, заміни яких в Європі немає.
Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
"Є критичні постачання, замінників яким ми не маємо, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати з США", - каже він.
Інша річ, за словами міністра, що треба більше співпрацювати між ЄС та Україною як майбутнім членом ЄС в оборонній промисловості, зокрема, Литва вже інвестує в оборонну промисловість України.
"І ми шукаємо проекти співпраці та співробітництва між нашими компаніями. І я вірю, що ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета", - додав Будріс.
Країни Європи з перших днів масштабного вторгнення надають допомогу Україні в боротьбі з агресією РФ.
Так, у середині березня ЄС запропонував створити фонд для відправки військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 млрд євро. Фонд діятиме на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини.
А 1 квітня стало відомо, що Україна в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).
Уточнимо і той факт, що в Європі неодноразово вже наголошували на загрозі для країн ЄС з боку РФ. Нещодавно видання FT з посиланням на коментарі міністрів оборони написало, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Там вважають, що РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.
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