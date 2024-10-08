Чи може авто їздити на докатці: чим вона краща і гірша за запасне колесо

Автомобілі з повнорозмірним запасним колесом в багажнику сьогодні, певно, у меншості. Докатка – одна з найкращих альтернатив, але і вона накладає на водія стільки обмежень, що деякі побоюються користуватись нею у випадку потреби. Чи варто взагалі мати справу з таким неповноцінним коліщатком?

Докаткою водії називають так зване тимчасове колесо зменшених розмірів, яким автовиробники часто замінюють повноцінне запасне колесо. Масова відмова заводів від нормального п’ятого колеса пов'язана з глобальною економією маси, що допомагає підігнати машину під сучасні екологічні обмеження. До того ж більша цифра корисної місткості багажника додає моделі переваг перед конкурентами.

Та й простий розрахунок тут має місце, бо середньостатистичний житель Західної Європи користується запасним колесом раз на 8-10 років. Погодьтеся, якось нераціонально возити з собою громіздкий, важкий і недешевий предмет, яким скористаєшся раз у десять років, а може й ніколи.

Чим погане колесо-докатка

Отже, масу, простір та гроші докатка економить непогано. Але розплачується за цей водій обмеженнями, які диктуються кожною з її переваг.

Докатка завжди вужча за штатне колесо і в абсолютній кількості випадків менша за діаметром. Відтак, автомобіль з нею втрачає свою штатну керованість – він не може повертати так, як на всіх чотирьох колесах, неадекватно гальмує і прискорюється. Також важливо, що всі системи безпеки машини – ABS, ESP, EBD, ASR – з установленою докаткою працюють нештатно або не працюють зовсім.

В деяких режимах руху, зокрема, при гальмуванні та енергійному маневруванні, додається фактор меншої ширини профіля шини докатки та іншого малюку протектора. Через що машина слухається керма і педалей зовсім не так, як на чотирьох звичайних колесах.

Оскільки зменшене колесо має зменшений діаметр, у випадку його застосування на ведучій осі додаткового навантаження зазнає механізм диференціалу. Буквально весь час він працює в одному з своїх найбільш напружених режимів, що не може не відзначитись на його ресурсі.

Як їздити на докатці

Відтак, щоб максимально зменшити всі ризики руху з таким неповноцінним колесом, машина має їхати повільніше, ніж завжди. Відповідно, від водія потрібна підвищена акуратність при їзді – недаремно заводські інструкції обмежують швидкість руху на докатці на рівні до 70-80 км/год. Крім того, водієві слід бути більш обережним з енергійним маневруванням та гальмуванням. Точніше, усі свої еволюції на дорозі водій машини на докатці повинен прораховувати завчасно. Щоб максимально знизити ймовірність нештатних дорожніх ситуацій, коли може знадобитись екстрене гальмування чи об’їзд перешкоди на швидкості.

Особливо слід остерігатись глибоких і грубих вибоїн, адже профіль шини на докатці невисокий і при ударі о край ями покришку легко сплеснути до диска і прорубати в такий спосіб її боковину. Щоб цього не сталося, тиск у докатці слід підтримувати вище, ніж у звичайному колесі – до 4,5 атм; точнішу цифру можна дізнатись, вивчивши написи на боковині її шини.

Особливі докатки

Між тим, не завжди докатка є настільки зменшеною, що принципово впливає на керованість машини і обмежує швидкість. На багатих комплектаціях деяких моделей іноді її роль грає повноцінне колесо, але запозичене в базового виконання цієї ж моделі – тобто на сталевому диску, меншого діаметру і меншої ширини. Зрозуміло, що можливості автомобіля з таким колесом максимально близькі до машини, яка їде на всіх чотирьох однакових колесах.

Крім того, на автомобілях з великими штатними колесами іноді застосовуються спущені докатки. Це свого роду складне колесо з особливою шиною, яка у стані без повітря майже не збільшує діаметр диска, але після накачування компресором набуває стандартного розміру.

Коротко

Зменшене колесо – цілком прийнятний варіант для машини, яка експлуатується на асфальтованих дорогах високої якості. Або яка більшу частину часу не віддаляється далеко від свого дому (або гаража). Але для далеких поїздок, тим більше в регіони з неідеальною інфраструктурою, краще взяти з собою повнорозмірне запасне колесо. Це дозволить зберегти високу швидкість переміщення і штатний рівень безпеки руху навіть після пошкодження одного з основних коліс.