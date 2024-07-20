Мобилизируют ли абитуриентов, которые поступают на магистратуру: объяснение юриста

Во время действия военного положения студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако, если военнообязанный гражданин закончил бакалавриат и поступает на аспирантуру, но его еще не засчитали на обучение, то он теоретически теряет право на отсрочку.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, могут ли мобилизовать эту категорию граждан и что делать, если после получения повестки, их зачислили в вузы.

Мобилизируют ли абитуриентов, поступающих на магистратуру

"Если гражданин получил повестку после завершения бакалавриата и до момента зачисления на магистратуру, то его могут призвать на военную службу, поскольку в этот период он официально не является студентом. Однако после зачисления в магистратуру ситуация может измениться", - объясняет юрист.

Законодательство Украины предусматривает отсрочку от призыва на военную службу для студентов, обучающихся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях. Поэтому если студент уже зачислен в магистратуру на дневную форму обучения, он имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

Что известно на данный момент:

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не дает четкого ответа на этот вопрос. Он лишь определяет, что студенты дневной формы обучения высших учебных заведений не подлежат мобилизации

в марте 2023 года появились сообщения о том, что Министерство обороны планирует мобилизовать выпускников бакалавриата, не поступивших в магистратуру. Однако официального подтверждения этой информации не было

в июле 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поступившие в магистратуру выпускники бакалавриата не подлежат мобилизации, если они не достигли 27-летнего возраста

"Учитывая все вышеуказанное, студент должен обратиться в военкомат с соответствующими документами, подтверждающими его статус студента магистратуры (приказ о зачислении, справка из вузов), и подать заявление на отсрочку от призыва", - объясняет Франчук.

Военнослужащий обязан учесть эти документы и предоставить отсрочку на период обучения, если все условия для этого выполнены.

Призовут ли абитуриента, если получил повестку до момента зачисления на магистратуру

"Если гражданин получил повестку до момента зачисления на магистратуру и в этот период его мобилизовали, но впоследствии он был зачислен в магистратуру на дневную форму обучения, он может подать документы, подтверждающие его статус студента, в военкомат", - говорит юрист.

В этом случае он имеет право на отсрочку от призыва на военную службу. Военнослужащий обязан учесть эти документы и, если все условия выполнены, предоставить отсрочку на период обучения.

"Итак, если его зачислят в магистратуру после мобилизации, он может быть освобожден от военной службы на основании его студенческого статуса и отпущен на обучение", - объясняет Франчук.

Абитуриентам, которые получили повестки, придется предоставить ТЦК документы о зачислении в вузы (фото иллюстративное: Getty Images)

Что делать абитуриентам, если получили повестку

Можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Возьмите с собой все документы, подтверждающие ваше поступление в магистратуру (например, приказ о зачислении, студенческий билет), а также повестку.

Также нужно объяснить ситуацию военному комиссару. Скажите, вы уже поступили в магистратуру, но еще не получили официальный статус студента. Попросите разъяснений относительно вашего статуса мобилизации.

В зависимости от ответа военного комиссариата: