Чи мобілізуватимуть здобувачів другої вищої освіти: відповідь Данілова

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Українського радіо "

Як відзначив Данілов, питання здобуття "другої вищої освіти" є питанням "морального порядку" , яке вивчатиме Міністерство освіти та науки.

"Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом - 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство", - заявив Данілов.

Мобілізація в Україні

Варто пояснити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в нашій країні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня. У зв'язку з чим вона діятиме щонайменше до 15 листопада поточного року.

Наразі під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Зокрема є й виключення про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

В кінці серпня представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський заявляв, що наразі у Верховній раді немає ініціатив про мобілізацію вступників на другу вищу, втім в профільному парламентському комітеті вже обговорювалась така ідея.