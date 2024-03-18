Чи мають українці право проживати у Польщі після ануляції PESEL UKR: пояснення

Які є підстави для ануляції статусу PESEL UKR

Згідно зі статтею 11 Закону року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від 12 березня 2022 року, виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 30 днів позбавляє його права на тимчасовий захист, який підтверджується отриманням PESEL UKR.

"Однак виїзд за межі Польщі більше ніж на 30 днів не призводить до позбавлення тимчасового захисту, якщо громадянам України суб’єкти, що діють на території Республіки Польща, доручають виконувати роботи чи послуги за межами цієї країни. Тобто – виконання певних трудових функцій за кордоном, наприклад у порядку відрядження", – зазначає юрист.

Слід врахувати, що втрата статусу PESEL UKR при виїзді за межі території Польщі на більше ніж 30 днів стосується ситуації, коли громадяни України виїжджають як в Україну, так і інші країни ЄС.

Фото: На втрату статусу захисту впливає термін виїзду з Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)

Які права втрачаються при анулюванні статусу PESEL UKR

Анулювання статусу тимчасового захисту у зв’язку з довгостроковим виїздом за кордон (понад 30 днів) призводить до припинення всіх прав, які надаються громадянам України на підставі статусу тимчасового захисту на території Польщі.

"Тобто такі громадяни України втрачають всі економічні права (на працевлаштування, заняття підприємницькою діяльністю), соціальні (право на соціальний захист, медичну допомогу та страхування) та освітні права. А найголовніше – право на законне перебування на території Республіки Польща упродовж законодавчо встановленого строку. Наразі такий строк перебування надається до 30 червня 2024 року", – звертає увагу Ярина Паш.

Таким чином, анулювання статусу PESEL UKR має наслідком втрату права законного проживання на території Польщі, зауважує юрист.

Фото: Українці у Польщі (unsplash.com)

Які права на проживання мають українці, які повертаються до Польщі і не відновлюють статус PESEL UKR

"Якщо громадянин України втратив статус тимчасового захисту у Польщі через виїзд на строк понад 30 днів, то має право перебувати у цій країні на підставі безвізового режиму в країнах-учасниках Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів", – зазначає Ярина Паш.

Ця норма застосовується за умови, якщо громадянин України не має іншої законної підстави на проживання на території Польщі – тобто не отримав дозвіл на тимчасове чи постійне проживання на території Польщі, не оформив візові документи.

Отже, без статусу PESEL UKR чи інших дозвільних документів на проживання на території Польщі громадяни України мають право перебувати на території Республіки Польща до 90 днів упродовж 180 днів, звертає увагу юрист.

Слід зазначити, що українці можуть поновити статус PESEL UKR у місцевих органах влади. Водночас під час поверення до Польщі прикордонникам слід заявити метою в'їзду користування захистом.