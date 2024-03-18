Имеют ли украинцы право проживать в Польше после аннуляции PESEL UKR: объяснение

Какие основания для аннуляции статуса PESEL UKR

Согласно статье 11 Закона года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины от 12 марта 2022 года, выезд гражданина Украины с территории Республики Польша сроком более 30 дней лишает его права на временную защиту, которая подтверждается получением PESEL UKR .

Однако выезд за пределы Польши более чем на 30 дней не приводит к лишению временной защиты, если гражданам Украины субъекты, действующие на территории Республики Польша, поручают выполнять работы или услуги за пределами этой страны. То есть – определенных трудовых функций за границей, например, в порядке командировки", – отмечает юрист.

Следует учесть, что потеря статуса PESEL UKR при выезде за пределы территории Польши на более чем 30 дней касается ситуации, когда граждане Украины выезжают как в Украину, так и другие страны ЕС.

Фото: На потерю статуса защиты влияет срок выезда из Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)

Какие права утрачиваются при аннулировании статуса PESEL UKR

Аннулирование статуса временной защиты в связи с долгосрочным выездом за границу (более 30 дней) приводит к прекращению всех прав, которые предоставляются гражданам Украины на основании статуса временной защиты на территории Польши.

"То есть такие граждане Украины теряют все экономические права (на трудоустройство, занятие предпринимательской деятельностью), социальные (право на социальную защиту, медицинскую помощь и страхование) и образовательные права. А самое главное – право на законное пребывание на территории Республики Польша в течение законодательно установленного срока. Пока такой срок пребывания предоставляется до 30 июня 2024 года", – обращает внимание Ярина Паш.

Таким образом, аннулирование статуса PESEL UKR влечет утрату права законного проживания на территории Польши, отмечает юрист.

Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)

Какие права на проживание имеют украинцы, которые возвращаются в Польшу и не восстанавливают статус PESEL UKR

"Если гражданин Украины потерял статус временной защиты в Польше из-за выезда сроком более 30 дней, то имеет право находиться в этой стране на основании безвизового режима в странах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней", – отмечает Ярина Паш.

Эта норма применяется при условии, если у гражданина Украины нет другого законного основания для проживания на территории Польши – то есть он не получил разрешение на временное или постоянное проживание на территории Польши, не оформил визовые документы.

Итак, без статуса PESEL UKR или других разрешительных документов на проживание на территории Польши граждане Украины имеют право находиться на территории Республики Польша до 90 дней в течение 180 дней, обращает внимание юрист.

Следует отметить, что украинцы могут восстановить статус PESEL UKR в местных органах власти. В то же время, во время возвращения в Польшу пограничникам следует заявить целью въезда пользование защитой.