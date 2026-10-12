Чи мають сенс переговори з американцями після дій Трампа, - відповідь Сибіги

За словами Сибіги, Україна прагне якнайшвидше завершити війну й готова скористатися кожною можливістю для досягнення цієї мети. Водночас, наголосив міністр, Росія не демонструє такого самого прагнення до миру.

Глава МЗС також повідомив, що провів низку телефонних розмов із європейськими колегами. Він подякував країнам, які чітко висловили підтримку Україні.

"Ми - країна у війні, ми захищаємося і відстоюємо своє право на життя. Цей тиждень стане тижнем активної роботи з європейськими партнерами для підвищення тиску на Росію". - зазначив Сибіга.

Чи можуть знову загостритися відносини зі США

Коментуючи можливість повторення кризи у відносинах із Вашингтоном, подібної до тієї, що виникла на початку минулого року, Сибіга закликав не поспішати з висновками.

За його словами, після попереднього загострення стримана позиція України, президента Володимира Зеленського та української дипломатії допомогла повернути відносини у конструктивне русло. Міністр переконаний, що цей підхід спрацює і тепер.

Водночас він звернув увагу на наближення проміжних виборів до Конгресу США. На думку Сибіги, внутрішньополітична ситуація в Америці може впливати на публічні заяви, які лунають від американської сторони.

"Ми зберігаємо голову холодною і продовжуємо працювати над головним: посиленням позицій України та досягненням миру", - підсумував глава українського зовнішньополітичного відомства.