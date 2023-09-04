Чи мають право заходити у квартиру для вручення повістки: пояснення юриста

Згідно з українським законодавством, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку особі безпосередньо на її місці проживання, говорить юрист.

"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки", – зауважує Катерина Аніщенко.

Саме ж проникнення до житла працівником військового комісаріату можливе в рамках встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, зокрема – повісток на призов. Однак це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи", – пояснює вона.

Зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла, зазначає адвокат. Проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію.

Тому фахівець радить, якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками військового комісаріату, важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи.

"У разі відмови від прийняття або підпису повістки, важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків", – звертає увагу юрист.