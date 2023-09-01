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Водіям в автомобілях можуть вручати повістки: юрист пояснив, коли саме

Київ, Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 17:43
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Водіям в автомобілях можуть вручати повістки: юрист пояснив, коли саме Фото: Вручення повістки водіям (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Катерина Аніщенко

Вручення повісток військовозобов'язаним громадянам в Україні триває. Чимало чоловіків вважають, що за кермом автомобіля вони можуть уникнути цієї процедури.

Чи мають право представники військкоматів вручати повістки водіям на паркувальному майданчику або зупиняти транспортний засіб із цією метою, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

"Суттєвих змін від початку війни законодавство не зазнало. Місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено", – говорить юрист.

Згідно з українським законодавством, повістка на мобілізацію має бути вручена особисто адресатові.

"Це означає, що повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована. Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію", – звертає увагу вона.

Військові комісаріати мають право вручати повістки на призов чоловікам, які підлягають мобілізації, в тому числі й через поліцію.

"Якщо працівники військового комісаріату разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку, це може розглядатися як офіційний процес вручення. Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові.

Якщо водій не відкриває вікно та не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, військовий комісаріат може вжити додаткові заходи для вручення повістки", – попереджає Катерина Аніщенко.

Вимоги зупиняти автомобіль для вручення повістки немає, однак нема й прямої заборони так чинити, відзначає юрист.

"Офіційні представники – працівники військового комісаріату або поліції – мають право зупиняти автомобілі для вручення повістки. Це відбувається в контексті мобілізації або виконання інших офіційних процедур. Відповідно до закону, повістка повинна бути вручена особисто адресатові, і зупинка автомобіля є одним із способів забезпечення особистого вручення", – звертає увагу адвокат.

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