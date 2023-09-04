Имеют ли право заходить в квартиру для вручения повестки: объяснение юриста

Согласно украинскому законодательству, военные комиссариаты и правоохранительные органы вправе вручать повестку лицу непосредственно в его месте проживания, говорит юрист.

"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – отмечает Екатерина Анищенко.

Само же проникновение в жилище работником военного комиссариата возможно в рамках установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в том числе – повесток на призыв. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и согласно законам Украины.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы", – объясняет она.

Обычно такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья, отмечает адвокат. Проникновение без разрешения может нарушить права граждан и вызвать негативную реакцию.

Поэтому специалист советует, если есть вопросы или сомнения относительно посещения жилья представителями военного комиссариата, важно действовать в соответствии со своими правами и требовать официальные документы.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки, важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", – обращает внимание юрист.