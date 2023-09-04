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Имеют ли право заходить в квартиру для вручения повестки: объяснение юриста

Фото: Вручение повесток на дому (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Мобилизация мужчин в Украине продолжается. Повестки могут вручать в разных общественных местах. Некоторые мужчины считают, что на частной территории они могут избежать вручения.

Имеют ли право работники военкоматов заходить в квартиру или во двор частного дома для вручения повестки, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Согласно украинскому законодательству, военные комиссариаты и правоохранительные органы вправе вручать повестку лицу непосредственно в его месте проживания, говорит юрист.

"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – отмечает Екатерина Анищенко.

Само же проникновение в жилище работником военного комиссариата возможно в рамках установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в том числе – повесток на призыв. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и согласно законам Украины.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы", – объясняет она.

Обычно такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья, отмечает адвокат. Проникновение без разрешения может нарушить права граждан и вызвать негативную реакцию.

Поэтому специалист советует, если есть вопросы или сомнения относительно посещения жилья представителями военного комиссариата, важно действовать в соответствии со своими правами и требовать официальные документы.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки, важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", – обращает внимание юрист.

Напомним, мы писали, что водителям в автомобилях могут вручать повестки.

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