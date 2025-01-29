Вилучення військово-облікових документів: чи має ТЦК право на це

Чи можуть працівники ТЦК забрати військово-обліковий документ

"Військово-облікові документи є особистими документами військовозобов'язаних, і їхнє вилучення працівниками ТЦК регулюється законодавством, але є випадки коли вони не мають на це права", - каже юрист.

Коли закон дозволяє працівникам ТЦК вилучати військово-обліковий документ:

для звірки облікових даних;

для внесення змін або уточнень до військово-облікового документа;

у разі вручення повістки.

"Вилучення військово-облікового документа має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення. Військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення", - наголошує Франчук.

Варто уникати вилучення військово-облікових документів без законних підстав. Усі дії повинні мати юридичне обґрунтування та бути зафіксовані документально.

"Ви маєте право залишити військово-обліковий документ у себе, якщо працівники ТЦК не надають письмових доказів своїх дій. У разі порушення ваших прав не бійтеся відстоювати їх юридично", - каже експерт.

Що робити, якщо документ вимагають віддати без законних підстав

Якщо ви вважаєте, що у вас вимагають військово-обліковий документ без законних підстав, ви маєте право:

попросити працівника ТЦК представитися та показати службове посвідчення;

запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, передбачену законом;

вимагати складання протоколу про вилучення військово-облікового документа та видачі вам розписки. Якщо військкоми відмовляються надати протокол, зафіксуйте це на відео (це дозволено законодавством);

у разі незгоди з діями працівників ТЦК, ви можете звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК або до правоохоронних органів.

"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", - каже юрист.

У разі вилучення документа можна поскаржитись:

вищому керівництву ТЦК;

Міністерству оборони України;

правоохоронним органам (поліція, прокуратура);

суду.

Що каже законодавство про вилучення військово-облікового документа

Питання вилучення військово-облікового документа працівниками ТЦК регулюється кількома нормативно-правовими актами, серед яких Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Стаття 22 цього Закону визначає обов'язки військовозобов'язаних, зокрема, щодо зберігання військово-облікових документів та пред'явлення їх на вимогу відповідних посадових осіб.

"Водночас, цей Закон не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи", - зазначає Франчук.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" деталізує процедуру військового обліку та визначає форми військово-облікових документів. А також встановлює обов'язки посадових осіб щодо військового обліку, проте не містить прямої норми щодо вилучення військово-облікових документів працівниками ТЦК.

Також є інструкція про порядок облікування, зберігання і видачі військових квитків офіцерів запасу та бланків військових квитків у військових комісаріатах. Вона хоча й стосується військових квитків офіцерів запасу, може містити аналогічні норми щодо інших військово-облікових документів. Інструкція може передбачати випадки та порядок вилучення військових квитків, зокрема, для звірки облікових даних, внесення змін або уточнень.

"Отже, законодавство не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у військовозобов'язаних. Водночас, існує практика тимчасового вилучення документів для звірки даних, внесення змін або вручення повістки. У таких випадках вилучення має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення, а військовозобов'язаному повинні видати розписку", - каже Франчук.