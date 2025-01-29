Изъятие военно-учетных документов: имеет ли ТЦК право на это

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны постоянно при себе иметь военно-учетный документ. Работники ТЦК в любой момент могут попросить у гражданина его предъявить.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, имеют ли право ТЦК забирать военно-учетный документ и что делать в таком случае.
"Военно-учетные документы являются личными документами военнообязанных, и их изъятие работниками ТЦК регулируется законодательством, но есть случаи, когда они не имеют на это права", - говорит юрист.
Когда закон разрешает работникам ТЦК изымать военно-учетный документ:
"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия. Военнообязанному должны выдать расписку об изъятии", - отмечает Франчук.
Следует избегать изъятия военно-учетных документов без законных оснований. Все действия должны иметь юридическое обоснование и быть зафиксированы документально.
"Вы имеете право оставить военно-учетный документ у себя, если работники ТЦК не предоставляют письменных доказательств своих действий. В случае нарушения ваших прав не бойтесь отстаивать их юридически", - говорит эксперт.
Если вы считаете, что у вас требуют военно-учетный документ без законных оснований, вы имеете право:
"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда сохранять копию военно-учетного документа", - говорит юрист.
В случае изъятия документа можно пожаловаться:
Вопрос изъятия военно-учетного документа работниками ТЦК регулируется несколькими нормативно-правовыми актами, среди которых Закон Украины "О военной обязанности и военной службе". Статья 22 этого Закона определяет обязанности военнообязанных, в частности, по хранению военно-учетных документов и предъявлению их по требованию соответствующих должностных лиц.
"В то же время, этот Закон не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы", - отмечает Франчук.
Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" детализирует процедуру военного учета и определяет формы военно-учетных документов. А также устанавливает обязанности должностных лиц по военному учету, однако не содержит прямой нормы об изъятии военно-учетных документов работниками ТЦК.
Также есть инструкция о порядке учета, хранения и выдачи военных билетов офицеров запаса и бланков военных билетов в военных комиссариатах. Она хотя и касается военных билетов офицеров запаса, может содержать аналогичные нормы по другим военно-учетным документам. Инструкция может предусматривать случаи и порядок изъятия военных билетов, в частности, для сверки учетных данных, внесения изменений или уточнений.
"Итак, законодательство не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы у военнообязанных. В то же время, существует практика временного изъятия документов для сверки данных, внесения изменений или вручения повестки. В таких случаях изъятие должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия, а военнообязанному должны выдать расписку", - говорит Франчук.
Ранее мы писали о том, что при определенных обстоятельствах мобилизованные могут обжаловать условия прохождения военной службы, но для этого должны быть законные основания, например, нарушение условий проживания, питания или медицинского обеспечения, или назначение на должность или задание, не соответствующие квалификации или состоянию здоровья.
Читайте также о том, что военкомы имеют право вручать повестки военнообязанным не по месту прописки. В этом случае граждане должны уведомить свой ТЦК о получении повестки.
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