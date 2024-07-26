Чи матиме Росія засоби для ведення війни у 2025 році та після: оцінка розвідки Естонії

Як відзначив Ківісельг, окупантам не вдається досягти цілей в рамках свого літнього наступу, у зв'язку з чим Сили оборони України ймовірно зможуть витримати оборону. Як приклад, він нагадав нещодавнє відбиття одного найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

"Можливо, спроба цього тижня - це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані", - припустив він.

Водночас голова Центральної військової розвідки Естонії зауважив, що не варто очікувати того, що Росія вичерпає військову техніку та сили у 2025 році, оскільки ворог має власних партнерів та союзників, які підтримуватимуть його ресурсами для продовження ведення війни. Мова йде про Північну Корею та Іран.

Втім, Ківісельг додав, що з нинішніми втратами Росії їй "буде дуже важко поповнювати свій особовий склад і техніку".

"Але в той же час населення Росії все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на фронті", - зауважив він.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), сьогодні, 26 липня, ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення та концентрує наступальні зусилля на Курахівському і Покровському напрямках.

Також вчора, 25 липня, Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів. Загальні втрати Росії у живій силі, від початку повномасштабного вторгнення, сягнули 572 300 осіб.