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Чи матиме Росія засоби для ведення війни у 2025 році та після: оцінка розвідки Естонії

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, попри суттєві втрати на фронті, матиме ресурси для продовження ведення війни у 2025 році та після нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Центральної військової розвідки Сил оборони Естонії Антса Ківісельга в етері ERR.

Як відзначив Ківісельг, окупантам не вдається досягти цілей в рамках свого літнього наступу, у зв'язку з чим Сили оборони України ймовірно зможуть витримати оборону. Як приклад, він нагадав нещодавнє відбиття одного найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. 

"Можливо, спроба цього тижня - це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані", - припустив він.

Водночас голова Центральної військової розвідки Естонії зауважив, що не варто очікувати того, що Росія вичерпає військову техніку та сили у 2025 році, оскільки ворог має власних партнерів та союзників, які підтримуватимуть його ресурсами для продовження ведення війни. Мова йде про Північну Корею та Іран. 

Втім, Ківісельг додав, що з нинішніми втратами Росії їй "буде дуже важко поповнювати свій особовий склад і техніку". 

"Але в той же час населення Росії все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на фронті", - зауважив він. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), сьогодні, 26 липня, ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення та концентрує наступальні зусилля на Курахівському і Покровському напрямках.

Також вчора, 25 липня, Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів. Загальні втрати Росії у живій силі, від початку повномасштабного вторгнення,  сягнули 572 300 осіб. 

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Естонія