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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи має Україна план "Б", якщо Байден не підтримає перший: відповідь Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна ніколи не мала плану "А" щодо перемоги у війні з Росією. Попередній план був направлений на те, щоб не допустити повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Що стосується нашого плану. Мені вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план "Б"? Я відверто абсолютно відповів, що ми уже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боремося", - сказав президент.

Як пояснив Зеленський, Україна ніколи не мала плану "А", бо попередній план був не допустити повномасштабного вторгнення Росії.

"План "А" був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати РФ, щоб вона боялася навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані існуємо і живемо", - додав глава держави.

 

План перемоги України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила план перемоги у війні з Росією.

Як неодноразово наголошував глава держави, план України представлять президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Найімовірніше, це станеться наступного тижня, коли Зеленський поїде до США на Генеральну Асамблею ООН.

Зеленський також заявив, що план перемоги розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня.

Детальніше про те, чи штовхає Захід Україну на переговори ат як може відповісти Зеленський - у матеріалі РБК-Україна.

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