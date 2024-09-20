Есть ли у Украины план "Б", если Байден не поддержит первый: ответ Зеленского

"Что касается нашего плана. Мне вчера журналист задал один вопрос и сказал: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план "Б"? Я откровенно абсолютно ответил, что мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся", - сказал президент.

Как объяснил Зеленский, у Украины никогда не было плана "А", поскольку предварительный план был не допустить полномасштабного вторжения России.

"План "А" был усилить Украину оружием и превентивно санкционировать РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане существуем и живем", - добавил глава государства.