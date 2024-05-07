Чи лишиться проїзд безкоштовним у Харкові після скасування податків: відповідь Терехова

Міський транспорт у Харкові

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах Харкова діє безкоштовний проїзд на міському транспорті для всіх верств населення.

Варто зауважити, що через постійні обстріли з боку Росії у місті періодично спостерігаються проблеми з електропостачанням, через що, зокрема, виникають проблеми із роботою транспорту.

Так, нещодавно ми повідомляли про те, що у Харкові через проблеми з постачанням електроенергії порушено рух громадського транспорту.

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