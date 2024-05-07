Остается ли проезд бесплатным в Харькове после отмены налогов: ответ Терехова

Проезд в транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным, несмотря на отмену налогов для бизнеса, наполняющих бюджет города.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".
Как отмечает Терехов, власти города приняли на сессии городского совета важное решение для всего бизнеса Харькова.
В частности, речь идет об отмене фактически всех налогов, которые город получает в городской бюджет.
"Это прежде всего земельный налог, это налог на недвижимость и для четвертой группы это налог на доходы", - отметил мэр Харькова.
Также он подчеркнул, что сокращение бюджета города не ожидается, ведь есть договоренность с правительством страны о компенсации потери городского бюджета, поэтому проезд в городском транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в пределах Харькова действует бесплатный проезд на городском транспорте для всех слоев населения.
Следует заметить, что из-за постоянных обстрелов со стороны России в городе периодически наблюдаются проблемы с электроснабжением, из-за чего, в частности, возникают проблемы с работой транспорта.
Так, недавно мы сообщали о том, что в Харькове из-за проблем со снабжением электроэнергией нарушено движение общественного транспорта.
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