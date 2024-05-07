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Остается ли проезд бесплатным в Харькове после отмены налогов: ответ Терехова

Фото: проезд в Харькове после отмены налогов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Проезд в транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным, несмотря на отмену налогов для бизнеса, наполняющих бюджет города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Как отмечает Терехов, власти города приняли на сессии городского совета важное решение для всего бизнеса Харькова.

В частности, речь идет об отмене фактически всех налогов, которые город получает в городской бюджет.

"Это прежде всего земельный налог, это налог на недвижимость и для четвертой группы это налог на доходы", - отметил мэр Харькова.

Также он подчеркнул, что сокращение бюджета города не ожидается, ведь есть договоренность с правительством страны о компенсации потери городского бюджета, поэтому проезд в городском транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным.

 

Городской транспорт в Харькове

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в пределах Харькова действует бесплатный проезд на городском транспорте для всех слоев населения.

Следует заметить, что из-за постоянных обстрелов со стороны России в городе периодически наблюдаются проблемы с электроснабжением, из-за чего, в частности, возникают проблемы с работой транспорта.

Так, недавно мы сообщали о том, что в Харькове из-за проблем со снабжением электроэнергией нарушено движение общественного транспорта.

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