Остается ли проезд бесплатным в Харькове после отмены налогов: ответ Терехова

Городской транспорт в Харькове

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в пределах Харькова действует бесплатный проезд на городском транспорте для всех слоев населения.

Следует заметить, что из-за постоянных обстрелов со стороны России в городе периодически наблюдаются проблемы с электроснабжением, из-за чего, в частности, возникают проблемы с работой транспорта.

Так, недавно мы сообщали о том, что в Харькове из-за проблем со снабжением электроэнергией нарушено движение общественного транспорта.

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