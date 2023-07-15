Не страна с демократией. Глава МИД Германии высказалась о возможности падения режима Путина

На вопрос, может ли она представить себе, что режим Путина падет в ближайшем будущем, Бербок ответила: "Не представляю. Ситуация именно такова. Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократической, как мы".

Конфликт между Минобороны РФ и ФСБ

Информация о конфликте и своеобразном соревновании между Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны РФ продолжается уже давно. И сейчас одной из причин этого противостояния является война, которую развязала Россия против Украины и теперь пытается удержать свои позиции на фоне контрнаступления ВСУ.

Свидетельством этих баталий стала, в частности, "утечка" в сеть секретных документов Пентагона. Где среди прочего говорилось, что между ФСБ и Минобороны есть конфликт из-за сокрытия правдивой информации о потерях россиян на поле боя.

Внутренняя борьба между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, явилась одной из причин того, почему Кремль от "Киева за три дня" до более чем года полномасштабной войны не смог обеспечить себе победы на поле боя.

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