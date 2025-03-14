Чи кажуть США, які можуть бути сильні кроки проти Росії: відповідь Зеленського

Сполучені Штати Америки будуть готові застосувати максимальні додаткові санкції проти Росії, якщо країна-агресор відмовиться від мирних переговорів та продовжуватиме війну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

"Те, що обговорювалось на різних рівнях між нами - Америка буде готова застосувати максимальні додаткові санкці (проти Росії - ред.)", - сказав Зеленський.

На його думку, "так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні".

Поки що розблокований обмін розвідданими та розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів", - зазначив президент.