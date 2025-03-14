Говорят ли США, какие могут быть сильные шаги против России: ответ Зеленского

Соединенные Штаты Америки будут готовы применить максимальные дополнительные санкции против России, если страна-агрессор откажется от мирных переговоров и будет продолжать войну.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

"То, что обсуждалось на разных уровнях между нами - Америка будет готова применить максимальные дополнительные санкции (против России - ред.)", - сказал Зеленский.

По его мнению, "так же мы будем говорить о том, может ли быть сильная помощь Украине".

Пока что разблокирован обмен разведданными и разблокирована помощь, которая шла. Пока мы не говорим о том или ином новом шаге по сильной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Думаю, что это будет зависеть от того, чем закончится именно этот шаг по тишине на 30 дней", - отметил президент.