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Говорят ли США, какие могут быть сильные шаги против России: ответ Зеленского

Пятница 14 марта 2025 19:24
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Говорят ли США, какие могут быть сильные шаги против России: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки будут готовы применить максимальные дополнительные санкции против России, если страна-агрессор откажется от мирных переговоров и будет продолжать войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

"То, что обсуждалось на разных уровнях между нами - Америка будет готова применить максимальные дополнительные санкции (против России - ред.)", - сказал Зеленский.

По его мнению, "так же мы будем говорить о том, может ли быть сильная помощь Украине".

Пока что разблокирован обмен разведданными и разблокирована помощь, которая шла. Пока мы не говорим о том или ином новом шаге по сильной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Думаю, что это будет зависеть от того, чем закончится именно этот шаг по тишине на 30 дней", - отметил президент.

Трамп пригрозил России санкциями

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточением санкций против России в случае отказа от переговоров. Однако возможно смягчение санкций, если она согласится на прекращение огня.

Также в Минфине США заявили, что Соединенные Штаты допускают введение самых жестких санкций против России. В случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.

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