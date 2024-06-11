Чи існує загроза ракетного обстрілу з моря: відповідь Плетенчука

Чорне море

За словами Плетенчука, вчора ворог застосував один "Калібр" під час обстрілів. Згідно з наявною інформацією, це була одна ракета з чотирьох наявних на борту підводного човна. Ймовірно, наразі ще зберігається до трьох крилатих ракет.

"Фактично ворог обрав таку тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів. Незалежно від того є він носієм чи ні. Зараз вони присутні лише в такому форматі", - розповів Плетенчук.

Азовське море

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня розповів, що надводні кораблі ворог утримує в Азовському морі. Наразі там розташовані 8 одиниць, серед яких:

3 ракетоносії;

3 великих десантних кораблі.

Ймовірно вони розташовані там з метою проведення навчальної діяльності.

"Але важливим моментом є те, що вони, мабуть, почувають себе там у більшій безпеці. Особливо враховуючи, що вони там фактично змішуються із цивільними суднами і враховуючи, що в Азові не так багато маршрутів, якими можна ходити. І вони ходять разом із цивільними", - пояснив він.

Скільки "Калібрів" у Росії

На початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що станом на той момент Російська Федерація накопичила близько 260 одиниць крилатих ракет. За його словами, терористи планували щомісяця виробляти близько 30 одиниць.