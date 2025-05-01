Чи хочуть українці залишатися жити в Польщі: результати нового опитування здивували

9 із 10 українців, які працюють у Польщі, добре оцінюють своє професійне становище - про це свідчить нове дослідження. Водночас лише кожен сьомий опитаний хоче залишитись у цій країні на постійне проживання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Businessinsider PL.
Згідно з даними "Барометра польського ринку праці", рівень позитивного ставлення українців до поляків і Польщі знизився до 64%, це на 6% менше, ніж торік.
Особливо разюча різниця між чоловіками й жінками: останні частіше позитивно сприймають Польщу (69% проти 56%), ймовірно, через велику підтримку після початку війни. Але нейтральне ставлення теж зростає - його висловлюють понад 32% українців.
Попри високий рівень задоволення роботою, залишатися в Польщі назавжди хочуть лише 14% українців. Дослідники наголошують: Польща для більшості - це країна тимчасової праці, а не постійної еміграції.
Це дослідження також показало, що поляки також змінюють ставлення до українців:
"У стосунках між поляками та українцями помітні поступові зміни. Початкова хвиля солідарності поступається місцем повсякденним викликам - як у соціальній, так і в економічній сфері", - прокоментував дослідження Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці.
Додамо, що після початку повномасштабної війни до Польщі у пошуках притулку переїхало 984 тисячі українців. Майже третина із них - жінки і діти.
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Раніше ми писали про те, що у Німеччині готуються до радикального обмеження притоку біженців: щорічну кількість заявок хочуть урізати до 100 тисяч. У планах - масові депортації та замороження програми возз’єднання сімей.
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