Хотят ли украинцы оставаться жить в Польше: результаты нового опроса удивили

Векторы меняются: что показало исследование

Согласно данным "Барометра польского рынка труда", уровень положительного отношения украинцев к полякам и Польше снизился до 64%, это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Особенно разительная разница между мужчинами и женщинами: последние чаще положительно воспринимают Польшу (69% против 56%), вероятно, из-за большой поддержки после начала войны. Но нейтральное отношение тоже растет - его выражают более 32% украинцев.

Несмотря на высокий уровень удовлетворения работой, оставаться в Польше навсегда хотят лишь 14% украинцев. Исследователи отмечают: Польша для большинства - это страна временной работы, а не постоянной эмиграции.

Как поляки относятся к украинцам

Это исследование также показало, что поляки также меняют отношение к украинцам:

23% имеют положительное мнение. Это на 12% меньше, чем в прошлом году;

24% негативно настроены. Это на 6% больше, чем в прошлом году.

48% сохраняют нейтральную позицию.

"В отношениях между поляками и украинцами заметны постепенные изменения. Начальная волна солидарности уступает место повседневным вызовам - как в социальной, так и в экономической сфере", - прокомментировал исследование Кшиштоф Инглот, эксперт по рынку труда.

Добавим, что после начала полномасштабной войны в Польшу в поисках убежища переехало 984 тысячи украинцев. Почти треть из них - женщины и дети.