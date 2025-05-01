Хотят ли украинцы оставаться жить в Польше: результаты нового опроса удивили

9 из 10 украинцев, работающих в Польше, хорошо оценивают свое профессиональное положение - об этом свидетельствует новое исследование. В то же время только каждый седьмой опрошенный хочет остаться в этой стране на постоянное проживание.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Businessinsider PL.
Согласно данным "Барометра польского рынка труда", уровень положительного отношения украинцев к полякам и Польше снизился до 64%, это на 6% меньше, чем в прошлом году.
Особенно разительная разница между мужчинами и женщинами: последние чаще положительно воспринимают Польшу (69% против 56%), вероятно, из-за большой поддержки после начала войны. Но нейтральное отношение тоже растет - его выражают более 32% украинцев.
Несмотря на высокий уровень удовлетворения работой, оставаться в Польше навсегда хотят лишь 14% украинцев. Исследователи отмечают: Польша для большинства - это страна временной работы, а не постоянной эмиграции.
Это исследование также показало, что поляки также меняют отношение к украинцам:
"В отношениях между поляками и украинцами заметны постепенные изменения. Начальная волна солидарности уступает место повседневным вызовам - как в социальной, так и в экономической сфере", - прокомментировал исследование Кшиштоф Инглот, эксперт по рынку труда.
Добавим, что после начала полномасштабной войны в Польшу в поисках убежища переехало 984 тысячи украинцев. Почти треть из них - женщины и дети.
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