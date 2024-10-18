Чи готують росіяни масований обстріл України: думка експерта

Росіяни не відклали в сторону свою ідею знищити енергосистему України. Вони й надалі будуть над цим працювати.

"Перше. Те, що росіяни не відклали в сторону свою ідею знищити нашу енергосистему і будуть над цим працювати - це сумнівів не викликає. Дійсно "Шахеди" літають для того, щоб якимось чином виснажувати нашу систему ППО...Вони сподіваються на нестачу боєзапасу, але схоже на те, що якщо в нас далі так буде з РЕБом, то ми майже без пострілів будемо їх ("Шахеди", - ред.) саджати", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що росіяни зараз більшою мірою виробляють "Іскандер-М".

"Балістичну зброю. Тому проти балістичної зброї ми там не дуже сильно можемо їх збивати, тому що нам не вистачає тих систем, які нам наші партнери ще не поставили. Я маю на увазі Patriot, SAMP/T, не все ще поставлено. І навіть Нідерландська ініціатива зібрати з різних країн різні частини комплексу Patriot, схоже на те, що вона не дуже йде", - додав він.

Водночас експерт зауважив, що масованого комбінованого обстрілу найближчим часом не буде.

"Тепер те, що стосується ракет Х-101, якими фаршируються Ту-95мс. Останні повідомлення про переміщення, які були, вони кажуть про те, що в них там десь, мабуть, 9 бортів. Дев'ять бортів по 2 ракети. Тому що більше ніж з 2 ракетами вони намагаються зараз не літати. Тому що все ж таки літачки підстаркуваті. І тому, я думаю, що цього (масований комбінований обстріл - ред.) найближчим часом не буде". - підсумував Криволап.

Однак попри такий прогноз, експерт все одно зауважив, що треба продовжувати бути уважними, адже удар буде, просто, ймовірно, пізніше.

"Іл-76, які постійно літають з того ж самого Чкаловська до Енгельса і перевозять ці ракети, там теж є якісь проблеми. Пам'ятаємо що там була якась потужна пожежа в адмінбудівлі аеродрому "Чкаловський". Тобто 9 бортів, 18 ракет. Я думаю, що з таким потенціалом вони зараз не будуть робити якусь потужну атаку. Час є. Зараз ще досить тепло відносно цих умов, які росіяни там сподіваються. І скоріш за весь цей удар буде трохи пізніше. Але те, що він буде, у мене ніяких сумнівів немає. Треба бути уважним, треба розуміти що коїться, потрібно зважати на сигнали повітряної тривоги й поводити себе розумно та спокійно", - заявив він.