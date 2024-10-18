Готовят ли россияне массированный обстрел Украины: мнение эксперта

Россияне не отложили в сторону свою идею уничтожить энергосистему Украины. Они и дальше будут над этим работать.

"Первое. То, что россияне не отложили в сторону свою идею уничтожить нашу энергосистему и будут над этим работать - это сомнений не вызывает. Действительно "Шахеды" летают для того, чтобы каким-то образом истощать нашу систему ПВО... Они надеются на нехватку боезапаса , но похоже, что если у нас дальше так будет с РЭБом, то мы почти без выстрелов будем их ("Шахеды", - ред.) сажать", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что россияне сейчас в большей степени производят "Искандер-М".

"Баллистическое оружие. Поэтому против баллистического оружия мы там не очень сильно можем их сбивать, потому что нам не хватает тех систем, которые нам наши партнеры еще не поставили. Я имею в виду Patriot, SAMP/T, не все еще поставлено. И даже Нидерландская инициатива собрать из разных стран разные части комплекса Patriot, похоже, что она не очень идет", - добавил он.

В то же время эксперт отметил, что массированного комбинированного обстрела в ближайшее время не будет.

"Теперь то, что касается ракет Х-101, которыми фаршируются Ту-95мс. Последние сообщения о перемещениях, которые были, они говорят о том, что у них там где-то, пожалуй, 9 бортов. Девять бортов по 2 ракеты. Поэтому что больше чем с 2 ракетами они пытаются сейчас не летать. Потому что все-таки самолетики постарше". - подытожил Криволап.

Однако, несмотря на такой прогноз, эксперт все равно заметил, что надо продолжать быть внимательными, ведь удар будет, вероятно, позже.

"Ил-76, которые постоянно летают из того же Чкаловска в Энгельс и перевозят эти ракеты, там тоже есть какие-то проблемы. Помним что там был какой-то мощный пожар в админздании аэродрома "Чкаловский". То есть 9 бортов, 18 ракет. Я думаю, что с таким потенциалом они сейчас не будут делать какую-то мощную атаку. Сейчас еще достаточно тепло относительно этих условий, которые россияне там надеются. никаких сомнений нет. Надо быть внимательным, надо понимать, что происходит, нужно учитывать сигналы воздушной тревоги и вести себя разумно и спокойно", - заявил он.